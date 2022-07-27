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Лето с Пушкиным в Кузнецкой крепости

4 августа 2022 года, в 15:00, состоится пешеходная экскурсия «По Старому Кузнецку».

Маршрут экскурсии проходит в историческом центре города и включает знакомство с памятниками архитектуры XVIII-XIX вв., расположенными на Советской площади, ул. Народной, ул. Достоевского.

Экскурсанты узнают о старом уездном городе Кузнецке, о самых первых каменных постройках, быте и нравах его жителей, важных событиях истории и культуры.

Рассказ экскурсовода сопровождается историческими фотографиями. Участники мероприятия узнают много фактов о жизни города в XVIII – начале XX вв., как менялся город на протяжении XX века, какие перемены происходят в нём сейчас, и как это влияет на состояние памятников Новокузнецка.

Экскурсия проводится для групп не более 20 человек по предварительной записи по тел. (3843) 36-00-92. Длительность – 2 часа. Сбор – у Дома купца Фонарева (ул. Водопадная, 19).

Стоимость: 200 руб. для обучающихся, студентов и пенсионеров, 300 руб. для взрослых. Возможна оплата Пушкинской картой с помощью сервиса он-лайн покупки билетов ВМУЗЕЙ.

Обращаем внимание – при покупке билета по Пушкинской карте, просим выбирать правильную категорию билета:

- «Льготный билет» или «Для держателей Пушкинской карты» для обучающихся в школе, средних и высших учебных заведениях,

- «Взрослые (граждане РФ)» для работающих молодых людей в возрасте до 22-х лет.

Для группового посещения по Пушкинской карте необходима предварительная заявка по тел. (3843)36-00-92 или на эл. почту kuzkrepost@mail.ru.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/07/2022
Культура
Новокузнецк

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