Летом текущего года будет трудоустроено порядка 100 юных калтанцев.
22 подростка уже занимаются общественно полезной деятельностью – осуществляют сбор скошенной травы и мусора, моют спортивные трибуны, красят парковые диваны, выполняют иную работу по благоустройству города. Возможность подзаработать ребятам во время летних каникул предоставили образовательные организации, учреждения культуры, здравоохранения, молодежной политики и спорта, управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса, городской архив и управляющие компании.
Всего летом текущего года в Калтане будет трудоустроено порядка 100 подростков. На организацию летней трудовой кампании несовершеннолетних будет привлечено около 1 млн. руб. Это и средства, выделенные в рамках государственной программы, и средства муниципального бюджета, и средства работодателей.
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