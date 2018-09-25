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Льготников в ПФР ждут лично по 1 октября включительно

Заявление о выборе набора социальных услуг (НСУ) льготники могут подать через МФЦ и интернет – до 1 октября, лично в территориальном органе ПФР – по 1 октября включительно.

Это связано с тем, что срок подачи заявлений в 2018 году приходится на выходной день 30 сентября (воскресенье). Согласно законодательству, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день - 1 октября 2018 года.

Но данный порядок применим только в случае личного обращения гражданина с заявлением в территориальный орган ПФР и не распространяется на заявления, поданные 1 октября 2018 года через МФЦ, в интернете на портале госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР. Если это все же будет сделано, получение услуг в заявленном виде начнется только с 1 января 2020 года.

Напомним, что льготные категории граждан, например, ветераны, инвалиды, включая детей-инвалидов, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и другие категории, имеющие право на социальную помощь в виде НСУ, могут выбирать: получать в следующем году НСУ в натуральной форме или денежном эквиваленте, полностью или частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость НСУ составляет 1075,19 руб. в месяц. Из них:

предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 828,14 руб.,

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128,11 руб.,

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 руб.

Тем, кто сделал свой выбор - отказался от социального пакета на этот год и не изменил своего решения на 2019, обращаться в ПФР не нужно.

Общество
kuzbassnews.ru
25/09/2018
Общество
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