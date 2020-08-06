Льготы и пособия инвалидам и детям-инвалидам – по упрощенной системе

Прокуратура Центрального района города Новокузнецка разъясняет, что Пенсионным фондом России введена упрощенная система получения мер социального обеспечения (льгот, пособий) незащищенной категории граждан (инвалидам и детям-инвалидам).

Так, с 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) назначается вышеуказанной категории граждан автоматически на основании сведений Федерального реестра инвалидов.

Процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года. ЕДВ назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Государственных услуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Для получения ЕДВ от гражданина требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Государственных услуг или сайте Пенсионного фонда России. Если же ранее были установлены выплаты по линии Пенсионного фонда России, заявление о доставке представлять не требуется.

Уважаемые граждане, примите во внимание вышеуказанные разъяснения для своевременного получения мер социальной поддержки.