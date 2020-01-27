Льготы жителям блокадного Ленинграда

27 января 2020 отмечается очередная годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ее ужасы затронули судьбы взрослых и детей. В Кемеровской области проживает 196 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», свидетелей тех событий.
Почетный знак «Жителю блокадного Ленинграда» имеют те, кто прожил в городе во время блокады не менее четырех месяцев (сюда относятся дети, школьники, студенты и все граждане, проживавшие в Ленинграде).
Участники тех событий, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда», получают ежемесячную денежную выплату.
Пенсионное законодательство предусматривает возможность для блокадников получать две пенсии – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, если блокадник является инвалидом.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Родственники из Казахстана только через месяц смогли найти пропавшего брата, который сгорел в...
|
В Междуреченске в частном доме был обнаружен труп женщины с ранениями в области головы и...
|
В марте 2019 года по подозрению в получении взятки в размере 80 тысяч рублей за разрешение на...
|
Концерты в Кемеровской области проходят при поддержке правительства Кузбасса и Сибирской угольной...