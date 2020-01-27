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Льготы жителям блокадного Ленинграда

27 января 2020 отмечается очередная годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ее ужасы затронули судьбы взрослых и детей. В Кемеровской области проживает 196 граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», свидетелей тех событий.

Почетный знак «Жителю блокадного Ленинграда» имеют те, кто прожил в городе во время блокады не менее четырех месяцев (сюда относятся дети, школьники, студенты и все граждане, проживавшие в Ленинграде).

Участники тех событий, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда», получают ежемесячную денежную выплату.

Пенсионное законодательство предусматривает возможность для блокадников получать две пенсии – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, если блокадник является инвалидом.

Общество
kuzbassnews.ru
27/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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