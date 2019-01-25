Льготы жителям и защитникам блокадного Ленинграда

В ближайшие выходные, 27 января 2019 года, исполнится 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Кемеровской области проживает 215 человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К категории блокадников относятся граждане, прожившие в городе во время блокады не менее четырех месяцев (сюда относятся дети, школьники, студенты и все граждане, проживавшие в Ленинграде, но не имеющие ордена за оборону города) и получившие соответственный почетный знак – «Жителю блокадного Ленинграда».

Также к блокадникам относят ветеранов войны, награжденных орденом «За оборону Ленинграда». Им назначается пенсия в рамках общих выплат ветеранам военных действий. Механизмы социальных выплат и льготы для данной категории ветеранов определены в федеральном законе «О ветеранах».

Участники Великой Отечественной войны, в том числе награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или граждане, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» получают ежемесячную денежную выплату. Кроме того, все пенсионеры этой категории имеют право на получение дополнительных выплат от государства. Пенсионное законодательство предусматривает возможность для блокадников получать две пенсии – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, если блокадник является инвалидом.