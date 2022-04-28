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Лицензирование в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассуинформирует об изменениях в отношении лицензируемых видах деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензируемых отдельных видов деятельности», а именно:

1. оплата государственной пошлины не требуется в рамках оказания государственных услуг за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, продление срока действия лицензии по заявлениям, поданным в период с 12.03.2022 до 31.12.2022.

2. заявления  о предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения) и прилагаемые к нему документы должны направляться  в форме электронных документов через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  https://esia.gosuslugi.ru/login/.

Общество
kuzbassnews.ru
28/04/2022
Общество

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