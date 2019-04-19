Лицей № 84 вошел в ТОП-100 лучших школ России

Лицей № 84 имени В.А. Власова вошел в ТОП-100 рейтингового агентства RAEX-Аналитика.
17 апреля рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало пятое ежегодное исследование. В топ-100 лучших школ России вошел новокузнецкий лицей № 84 имени В.А. Власова. Главный критерий, по которому оценивали школы, – это количество выпускников, поступивших в ведущие университеты России.
Всего в списке ста лучших школ представлены учебные заведения из 24 регионов страны.
По информации КОиН
19/04/2019
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
18 апреля шторм отметился и в Новокузнецке: на улице 25 лет Октября из-за сильного ветра на дорогу...
|
Женщина пожаловалась, что потеряла работу из-за частных вечеринок. Сожители вступили в словесную...
|
Женщина подозревается в совершении 7 эпизодов преступления. Судить её будут по ч. 2 ст. 138 УК РФ (...
|
На Кемерово обрушилась неблагоприятная погода, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.