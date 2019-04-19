Лицей № 84 вошел в ТОП-100 лучших школ России

Фото: в Новокузнецке из-за ветра на дорогу рухнуло большое дерево 18 апреля шторм отметился и в Новокузнецке: на улице 25 лет Октября из-за сильного ветра на дорогу...

Мужчина задушил подругу во время пьянки Женщина пожаловалась, что потеряла работу из-за частных вечеринок. Сожители вступили в словесную...

Новокузнечанка незаконно просматривала телефонные переговоры клиентов Женщина подозревается в совершении 7 эпизодов преступления. Судить её будут по ч. 2 ст. 138 УК РФ (...