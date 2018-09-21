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Лидеры городских изменений со всей Сибири встретятся в Новокузнецке

29 сентября в Новокузнецке пройдет межрегиональный слёт лидеров городских изменений «Люди для города – город для людей».

Слёт станет масштабной коммуникационной площадкой, на которой активные горожане, эксперты и проектные команды со всей Сибири обменяются опытом реализации интересных волонтёрских, социально-предпринимательских проектов и проектов территориального развития.

Программа форума также включает свободные консультации и обучающие семинары по волонтёрству, социальному предпринимательству и социальному проектированию от экспертов - Анастасии Москвиной (Центр социального предпринимательства и социальных инноваций Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург), Владимира Вайнера (Фонд развития медиапроектов и социальных программ Gladway, г. Москва) и Кристины Багровой (Национальный совет по корпоративному волонтёрству и проект YoungGroup.Social, г. Москва).

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/09/2018
Общество
Новокузнецк
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