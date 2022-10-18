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Ликвидация свалки ТКО в Кузбассе PDF Печать E-mail

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу ранее в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации была обнаружена свалка ТКО, расположенная по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, в границах МО «Арсентьевское сельское поселение». В сентябре текущего года при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездное обследование), установлен факт ликвидации несанкционированной свалки на площади 20 кв. м. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
18/10/2022
Общество

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