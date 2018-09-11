Новости Кузбасса

В рамках празднования 190-летней годовщины со дня рождения писателя Л.Н. Толстого (9 сентября) и выхода нового российского драматического фильма "История одного назначения" (12+) призера кинофестиваля «Кинотавр», получившего приз за лучший сценарий им. Г. Горина, приз зрительских симпатий, Авдотьи Смирновой, кинозал "Кузбасскино" предлагает Вам посетить с 13 по 26 сентября литературные киноуроки, в программе: краткий биографический очерк писателя, литературная викторина на закрепление материала и просмотр премьерного фильма, основанного на реальном эпизоде из жизни Льва Николаевича Толстого.

Фильм «История одного назначения» (12+) - пронзительный и трагический рассказ о событиях, участником которых оказывается сам граф Лев Николаевич Толстой. В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит военное преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного. Острая история о сложности выбора и верности, собственным идеалам основана на реальных событиях.

Так, «История одного назначения» (12+) оказывается фильмом об истории человеческой души, и не одной, а нескольких. И напоминает школьникам уже прочитанные произведения писателя, объединенные общим мотивом духовного развития героя; помогает увидеть в этом мотиве мировоззренческую доминанту писателя.

Приглашаем учеников 7-11 классов посетить литературные киноуроки и посмотреть премьерный фильм «История одного назначения» (12+) в кинозале «Кузбасскино» (пр-т Советский 4).

Стоимость билета для организованных групп 100 рублей. Спешите! Количество мест ограничено.

Заявки для организованных групп принимаются по телефонам: 36-30-31, 36-43-69.