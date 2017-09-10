Литературный турнир в Тяжине

В Кузбассе за ночь произошло два пожара Ночью в деревне Пугачи на улице Центральной загорелись частная баня и веранда.

Два автомобиля попали в ДТП в центре Кемерова В утреннее время девятого сентября текущего года произошло очередное дорожно-транспортное...

В Кемерове изменят режим работы светофоров В Кемерове светофорные объекты переведут на зимний режим работы.