Литературный турнир в Тяжине

В Тяжинской центральной детской библиотеке для ребятишек младшего и среднего возраста прошел литературный турнир «Путешествие по читай-планете».
В интеллектуальном состязании приняли участие две команды «Сказочники» и «Читайки», которые путешествуя по «читай-планете», совершали остановки выполняя задания и участвуя в различных конкурсах. Ребята вспоминали стихи для детей по первой строчке, пословицы о семье, о дружбе. По прочитанному отрывку отгадывали название сказки и автора.
На остановке «Что принес вам почтальон?» капитаны команд в предложенном тексте находили названия детских периодических изданий. На последней остановке «Чудный мир раскрытой книги» дети оформили плакаты о пользе чтения.
Участники литературного турнира были награждены почетными грамотами.
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