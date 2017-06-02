«Лондон» – лучший спектакль малой формы!

Спектакль «Лондон» Новокузнецкого драматического театра с успехом показан на сцене Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова в рамках XV ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. Провинциальная сцена всегда питала Москву и Санкт-Петербург творческими ресурсами и художественными идеями, была богата яркими талантами и индивидуальностями. 15 театральных коллективов, в числе которых Новокузнецкая драма, представили спектакли, в которых сочетаются смелая режиссура, сложная драматургия и блестящие актёрские работы.
Компетентное жюри, состоящее из ведущих театральных деятелей и критиков России, определило победителей. Новокузнецкому драматическому театру вручен Диплом лаурета в номинации «Лучший спектакль малой формы». Спектакль-победитель по традиции будет представлять Фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.
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