Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Лондон» – лучший спектакль малой формы!

Спектакль «Лондон» Новокузнецкого драматического театра с успехом показан на сцене Тобольского драматического театра им. П.П.Ершова в рамках XV ФЕСТИВАЛЯ ТЕАТРОВ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ. Провинциальная сцена всегда питала Москву и Санкт-Петербург творческими ресурсами и художественными идеями, была богата яркими талантами и индивидуальностями. 15 театральных коллективов, в числе которых Новокузнецкая драма, представили спектакли, в которых сочетаются смелая режиссура, сложная драматургия и блестящие актёрские работы.
Компетентное жюри, состоящее из ведущих театральных деятелей и критиков России, определило победителей. Новокузнецкому драматическому театру вручен Диплом лаурета в номинации «Лучший спектакль малой формы». Спектакль-победитель по традиции будет представлять Фестиваль в Москве, на сцене Театра Наций.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
02/06/2017
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове несколько районов остались без света после урагана
В поселке Боровом на 10 секунд произошло отключении электроэнергии. В Кировском районе 1672 частных...
В Кемерове покажут спектакль «Логика льда»
Положительные эмоции обеспечены тем, кто сегодня отправится на премьеру уникального народного...
В Новокузнецке вандалы испортили скульптуры в парке
На снимках, сделанных в парке советской скульптуры, видно, что полностью отбит нос у одной из...
Коммунальщики и энергетики Кузбасса устраняли последствия урагана
Накануне сильный ветер пронёсся по 12 территориям. По данным областной службы оперативного контроля...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus