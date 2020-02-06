«Ложный вызов» сельчанки обернулся внеплановым рейдом для кузбасских энергетиков

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» оперативно отреагировали на жалобу жительницы села Красулино Новокузнецкого района и срочно проверили на безопасность все энергообъекты района.

На личном приеме у депутата Законодательного Собрания Юрия Шейбака женщина рассказала, что некоторые подстанции на территории села якобы не соответствуют требованиям безопасности: провода провисают, а двери трансформаторных подстанций уже обветшали, что может быть опасно для детей.

Энергетики Новокузнецкого района электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь незамедлительно выехали в Красулино, чтобы тщательно проверить состояние всех электроустановок, находящихся в зоне ответственности филиала.

Специалисты организовали дополнительные проверки трансформаторных подстанций (ТП) всех видов напряжения на наличие замков и убедились в их целостности. Особое внимание уделили энергообъектам, расположенным вблизи Красулинской школы. Итог проверки: все спокойно, тревога оказалась напрасной. Все энергообъекты в зоне ответственности филиала оснащены антивандальными запирающими устройствами и предупреждающими знаками.

Энергетики регулярно контролируют защищенность объектов от проникновения, но несмотря на это каждый год фиксируют случаи вскрытия замков и дверей на трансформаторных подстанциях, представляющих опасность как для детей, так и для взрослых. К сожалению, даже смертельная опасность поражения электротоком не останавливает местных «вандалов». Именно поэтому энергетики предлагают кузбассовцам не быть равнодушными к этой проблеме и стать «контролерами энергобезопасности».

«Любое обращение неравнодушных потребителей – еще один повод для энергетиков проверить состояние всех объектов электросетевого комплекса, - говорит заместитель директора по техническим вопросам, главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов. - Мы призываем кузбассовцев обратить внимание: есть ли на ТП замок и позвонить на горячую линию 8-800-1000-380 в случае его повреждения или отсутствия. Проявить равнодушие и пройти мимо – значит пренебречь безопасностью окружающих, и в первую очередь – детей. Поэтому любое обращение от жителей специалисты электросетевой компании отрабатывают на совесть».