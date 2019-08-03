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Лучана Бекбаулова стала третьей на первенстве мира по спортивной борьбе

В Болгарии проходит первенство мира по спортивной борьбе (вольная борьба) среди девушек.

На соревнованиях успешно выступила кузбасская спортсменка кандидат в мастера спорта Лучана Бекбаулова. Девушка заняла II место в весовой категории до 43 кг. Тренируется Лучана под руководством Алексея Пустотина.

Соревнования продлятся до 4 августа.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
03/08/2019
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