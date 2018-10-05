Лучшая бригада электромонтеров их Тяжинского РЭС помогает алтайским энергетикам

Шесть бригад из кузбасского филиала «МРСК Сибири» присоединились к масштабным учениям энергетиков, которые сейчас проходят в Горном Алтае. Чтобы добраться до самых труднодоступных участков линии электропередачи, вместе с опытным персоналом из Кузбасса в республику прибыло десять единиц специальной техники. Работы предстоит много, но настоящих профессионалов это ничуть не пугает.

Перед бригадами поставлена глобальная задача – за три месяца выполнить колоссальный объем работ по расчистке 482 га просек и замене 80 км «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП). Не случайно мастер распределительных сетей Тяжинского РЭС Сергей Вайчук в шутку говорит, что в Горный Алтай приехал «целину поднимать», только не в сельском хозяйстве, а в энергетике. Каждый день бригаде приходится преодолевать по горной местности до десяти километров дороги, полностью заросшей густым кустарником и хвойным мелколесьем. Не удивительно, что «рычание» бензопилы в трудолюбивых руках энергетиков не замолкает до самого вечера.

«Когда звонит жена узнать, как у меня дела, первым делом в телефоне слышит звук пилы и триммера – значит все в порядке, дело спорится, – рассказывает мастер. – За день привыкаешь к монотонному шуму, а когда техника замолкает, каждый звук становится диковинным. Слышно, как листья с деревьев падают, цокают серые белки, поют птицы – ты слышишь то, что раньше пропускал мимо ушей. Работаем мы шесть дней в неделю, а в выходной «медитируем» на реке Бия. Каждый день в руках бензопилу носим, как будто младенца баюкаем. Такие мышцы себе накачали – в спортивный зал не ходи. Зато, с каким удовольствием в воскресенье берем с собой на прогулку невесомую удочку. И затихаем на берегу часа, этак, на два, подпитывая свои « внутренние аккумуляторы» чистейшим кислородом».