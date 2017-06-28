16 июня в городе Сочи директор МБУ ДО «Школа искусств №42» из Калтана Карлова Л.С. представила презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации «Лучшее образовательное учреждение» в финальном этапе Второго Всероссийского смотра – конкурса, организованного Международной Академией развития образования, Московской Ассоциацией предпринимателей, оргкомитетом Международного слёта учителей, президент Горюнов О.В. г. Москва.

Жюри конкурса наградило Школу искусств и директора Дипломом Лауреата III степени, а также медалями Московской Ассоциации предпринимателей.

География участников смотра – конкурса обширная: г. Санкт – Петербург, г. Москва, Московская область, Вологодская область, Иркутская область, Саха – Якутия, Пермь, г. Саратов, г. Золотоуст Урал, г. Красный Сулин Ростовской области, Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» г. Иркутск.