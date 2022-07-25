Лучшие машинисты экскаваторов и буровых станков соревнуются в «Южном Кузбассе»

Машинисты гидравлических, электрических экскаваторов, драглайнов (шагающих экскаваторов) и буровых установок соревновались по девяти позициям. Судьи оценивали теоретические знания и практические навыки участников.

Билеты по теории содержали вопросы по профессии, охране труда, знанию техники безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Для выполнения практического задания на гусеничных и электрических экскаваторах конкурсанты на скорость грузили углём и горной породой карьерные БелАЗы. При оценке судьи учитывали качество наполнения ковша, чёткость загрузки, профессиональное мастерство участников.

Судейская коллегия конкурса среди машинистов драглайнов оценивала пять этапов задания. Машинисты наполняли ковш горной породой, поворачивали экскаватор к месту разгрузки, опустошали ковш и возвращали машину в исходную позицию. Конкурсанты доказывали своё мастерство скоростью выполнения задания, точностью попадания ковша в заданную точку, его оптимальным наполнением и разгрузкой с наименьшими потерями.

Машинисты и помощники машинистов буровых установок демонстрировали практические навыки по ряду моментов: перемещали установку на заданную метку, регулировали её положение, бурили скважину на заданную глубину, затем поднимали буровой став и снимали установку с домкратов. Конкурсанты старались пройти этапы максимально быстро, с наименьшей запыленностью и вибрацией. Дополнительные баллы участники получали за точное попадание дробильным инструментом на метку при перемещении установки.

«Конкурсы профессионального мастерства повышают престиж профессии, выявляют тех, кого отличает высокий уровень знаний и навыков. Участие в таких соревнованиях стимулирует работников к саморазвитию, появляется желание поднять свой культурно-технический уровень. Кроме того, лучшие по профессии получают денежные премии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.