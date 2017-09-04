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Лучшие сотрудники угледобывающих предприятий ГК ТАЛТЭК вошли в число приглашённых на торжественный прием в Кремле

Сотрудники предприятий, входящих в ГК ТАЛТЭК, стали гостями торжественного вечера в Государственном Кремлёвском дворце.

Прием, собравший достойнейших представителей отрасли, состоялся 24 августа, накануне главного праздника шахтеров.

В своем выступлении глава государства осветил состояние угольной промышленности России и планы по будущему развитию процесса угледобычи.

Во время торжественного вечера гости были удостоены профильных наград: лучшим представителям профессии вручили памятные юбилейные медали Министерства энергетики РФ и Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности к 70-летию Дня шахтёра.

Президент также подчеркнул важное участие угольщиков в реализации крупных отечественных инфраструктурных проектов.

Поздравление шахтерам Владимир Путин завершил словами благодарности и пожеланиями доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи.

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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