Лучшие сотрудники угледобывающих предприятий ГК ТАЛТЭК вошли в число приглашённых на торжественный прием в Кремле
Сотрудники предприятий, входящих в ГК ТАЛТЭК, стали гостями торжественного вечера в Государственном Кремлёвском дворце.
Прием, собравший достойнейших представителей отрасли, состоялся 24 августа, накануне главного праздника шахтеров.
В своем выступлении глава государства осветил состояние угольной промышленности России и планы по будущему развитию процесса угледобычи.
Во время торжественного вечера гости были удостоены профильных наград: лучшим представителям профессии вручили памятные юбилейные медали Министерства энергетики РФ и Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности к 70-летию Дня шахтёра.
Президент также подчеркнул важное участие угольщиков в реализации крупных отечественных инфраструктурных проектов.
Поздравление шахтерам Владимир Путин завершил словами благодарности и пожеланиями доброго здоровья, благополучия и горняцкой удачи.
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