Лучший глава 2017 года

На неисправной маршрутке возили пассажиров в Новокузнецке В Новокузнецке 48-летний водитель маршрутки перевозил пассажиров в неисправном транспорте. Мужчину...

В Кемерове произошел пожар в многоэтажном доме В городе Кемерово шестнадцатого декабря текущего года днем произошел пожар в многоэтажном доме,...

Тулеев попросил остановить выдачу лицензий на добычу угля в Кузбассе Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил за отмену выдачи лицензий на добычу угля в...