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Лучший глава 2017 года

В конце года принято подводить итоги, решили их подвести и на областном телевидении.
ГТРК «Кузбасс» предлагает жителям области решить, какой глава кузбасского города или района справился со своими обязанностями лучше всех. По итогам голосования будет определён лучший глава 2017 года по версии читателей сайта «Вести-Кузбасс».
Перейти к голосованию за глав городов и районов можно по ссылке: http://vesti42.ru/contests/?id=3.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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