Лучший глава 2017 года – итоги голосования

По итогам голосования читателей сайта «Вести-Кузбасс» по северной группе территорий в тройку лидеров вошел глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
Напомним, что ГТРК «Кузбасс» предложила жителям области решить, какой глава кузбасского города или района справился со своими обязанностями лучше всех. По итогам голосования определяется лучший глава 2017 года по версии читателей сайта «Вести-Кузбасс».
По северной группе территорий в первой тройке – глава Промышленновского района Денис Павлович Ильин (23260 голосов), глава Березовского городского округа Дмитрий Александрович Титов (4222 голоса) и глава Тяжинского района Сергей Николаевич Кошкин (3689 голосов).
С результатами голосования за глав городов и районов Кемеровской области можно ознакомиться по ссылке:
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Женщина рассказала, что телефон был украден в магазине из ячейки камеры хранения.
|
Власти ответили и на это предложение.
|
На месте бывшего ресторана «Кошкин дом» и гостиницы «Гостиный двор» сегодня, 25 декабря, наконец...
|
Кемеровчанин Денис Лосев, жена которого погибла в резонансном ДТП с экс-главой ГИБДД Кузбасса,...