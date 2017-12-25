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Лучший глава 2017 года – итоги голосования

По итогам голосования читателей сайта «Вести-Кузбасс» по северной группе территорий в тройку лидеров вошел глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.
Напомним, что ГТРК «Кузбасс» предложила жителям области решить, какой глава кузбасского города или района справился со своими обязанностями лучше всех. По итогам голосования определяется лучший глава 2017 года по версии читателей сайта «Вести-Кузбасс».
По северной группе территорий в первой тройке – глава Промышленновского района Денис Павлович Ильин (23260 голосов), глава Березовского городского округа Дмитрий Александрович Титов (4222 голоса) и глава Тяжинского района Сергей Николаевич Кошкин (3689 голосов).
С результатами голосования за глав городов и районов Кемеровской области можно ознакомиться по ссылке: http://vesti42.ru/contests/?id=3.

Общество
Березовский
Промышленная
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/12/2017
Общество
Березовский
Промышленная
Тяжин
Новости Кузбасса

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