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Лыжные гонки в Тяжине

На базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы состоялось первенство района по лыжным гонкам среди образовательных организаций Тяжинского района, памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Директор Тяжинской ДЮСШ Евгений Николаевич Жернаков поздравил всех собравшихся с открытием лыжного сезона. С приветственным словом к участникам соревнований обратилась начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева.
Хорошая погода и отличное настроение помогали ребятам на всей дистанции. В младшей группе (2004 год рождения и младше) среди мальчиков первое место занял Данил Жернаков (Тяжинская ДЮСШ), на втором месте – Виталий Войцеховский (Староурюпская основная школа), и третье место досталось Сергею Федотову (Тяжинская ДЮСШ).
В младшей группе (2004 год рождения и младше) среди девочек первое место заняла Дарья Нюхтикова (Староурюпская основная школа), второе место досталось Алине Крутовой (Тяжинская ДЮСШ) и на третье место вышла Анастасия Отт (Тяжинская ДЮСШ).
В средней группе (2002-2003 годов рождения) среди мальчиков первое место занял Никита Жулин (Тяжинская ДЮСШ), на втором месте Никита Музылев (Староурюпская основная школа) и третье место досталось Данилу Пудукову (Ступишинская средняя школа).
В средней группе (2002-2003 годов рождения) среди девочек на первом месте Анастасия Пасова (Староурюпская основная школа), второе место заняла Арина Михайлова (Тяжинская ДЮСШ) и третье место досталось Снежане Голоскоковой (Тяжинская ДЮСШ).
В старшей группе (2000-2001 годов рождения) среди мальчиков первое место занял Кирилл Поморцев (Староурюпская основная школа). В старшей группе (2000-2001 годов рождения) среди девочек на первом месте – Софья Зашихина (Ступишинская средняя школа).

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/12/2017
Спорт
Тяжин
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Новости Кузбасса

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