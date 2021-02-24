Лыжный марафон «Кузбасс-ски» пройдет в Кемерове

Еще 67 человек заболели коронавирусом COVID-19 за сутки в Кузбассе За сутки больше всего инфицированных выявили в областном центре. Там коронавирусную инфекцию...

В Кемерове построят дорогу за 73 млн рублей Конкурс на строительство участка трассы по улицы Институтская от улицы Цимлянская до пересечения с...

В кемеровской Металлплощадке продают развлекательный комплекс Кузбассовцам продают «Империю». Для покупки предлагается развлекательный комплекс с рестораном,...