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Лыжный марафон «Кузбасс-ски» пройдет в Кемерове

27 февраля впервые в Кузбассе состоится лыжный марафон «Кузбасс-ски». Соревнования проходят в рамках престижной всероссийской серии лыжных марафонов Russia Loppet. Движение объединяет более 200 тысяч лыжников по всей стране.

Лыжный марафон «Кузбасс-ски» пройдет в Кемерове на базе спортивного комплекса «Локомотив». Участники преодолеют дистанции в 50, 25, 10, 3 и 0,6 км. Помимо соревнований будет организована концертная программа, зона отдыха, детская площадка, фуд-корт и многое другое.

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kuzbassnews.ru
24/02/2021
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