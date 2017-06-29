Махинация со счетчиком обернулась для предпринимателя из Промышленновского района потерей 300 тысяч

Свыше 300 тысяч рублей придется заплатить предпринимателю из села Журавлево Промышленновского района за безучетное потребление электроэнергии. Уже второй год горе-бизнесмен наступает на одни и те же грабли, но упорно пытается «экономить» электроэнергию на своем предприятии все тем же незаконным способом. Несколько месяцев экономный предприниматель рассчитывался за электричество, занижая показания счетчика, но просчитался.

Владелец пищевого предприятия упорно действует по одному и тому же сценарию: самостоятельно срывает со счетчика антимагнитную пломбу и незаконно вмешивается в работу прибора учета. В прошлом году бизнесмен уже заплатил более 360 тысяч рублей по факту намеренного выведения из строя счетчика. В этом году энерговор решил повторить знакомую схему, но удача опять обошла «великого комбинатора» стороной.

Намеренно поврежденное хозяином устройство изъяли сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» в момент внеочередной проверки прибора учета электроэнергии. Энергетики выписали «находчивому» предпринимателю акт о безучетном потреблении электроэнергии. Помимо кругленькой суммы горе-бизнесмену придется еще и административный штраф заплатить в размере 10 тысяч рублей. Вот и получается, что «навар» у энерговора небольшой, а убытки значительные. На таком подходе к делу, бизнес не построишь.

«Уйти незамеченным энерговору не удается, любые махинации с проводкой или счетчиком энергетики просчитывают в два хода, как гроссмейстеры шахматную партию, - говорит начальник службы учета Илья Паутов. - Так получается, что недобросовестные потребители электроэнергии «экономят» себе в убыток и сожалеют о содеянном слишком поздно».

Энергетики не устают напоминать, что хищение электроэнергии – социальное зло, бороться с которым можно только сообща. О случаях энерговоровства можно сообщить по единому бесплатному телефону горячей линии ПАО «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (конфиденциальность гарантирована).