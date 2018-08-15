Новости Кузбасса

Пункт проката, обмена и взаимопомощи, созданный при МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» Калтанского городского округа», продолжает работу в отдаленных территориях муниципального образования. Выезд мобильной бригады состоялся в поселок Малиновка, где 10 малообеспеченных семей с детьми получили 380 единиц сезонной и зимней одежды. Кроме того, жители получили консультации специалиста по социальной работе и психолога центра.

Всего с начала этого года пункт проката, обмена и взаимопомощи совершил 15 выездов в поселки Малиновка и Малышев Лог, село Сарбала. Социальной помощью было охвачено 143 семьи, выдано 4283 единицы бесплатной одежды и обуви.