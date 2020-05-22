Маммопластика: краткая история самой известной в мире пластической операции

Женщины всегда стремились к красоте, стараясь стать привлекательнее в глазах окружающих. Увеличение груди в современном понимании для наших предков было чем-то из области фантастики, но представительницы прекрасного пола и триста лет назад использовали чудодейственные крема, носили корсеты и глубокие вырезы, чтобы визуально подчеркнуть свое достоинство. Именно поэтому, в конце 19 века впервые появились различные способы хирургического увеличения груди.

В самом начале процедура скорее напоминала формат пыток для женщин и, кроме того, имела массу негативных последствий, вплоть до того, что пациенткам через некоторое время приходилось ампутировать грудь. В качестве имплантов выступали стеклянные шары, каучук, пенопластовые составы, женщинам кололи в молочные железы инъекции парафина. Несмотря на страшные последствия на этом развитие пластической хирургии в данном направлении не остановилось. Именно благодаря длительному периоду проб и ошибок сегодня женщины имеют возможность не платить за свою красоту и абсолютно безопасно наслаждаться своими новыми пышными формами.

Увеличение груди сегодня

На сегодняшний момент увеличение груди осуществляется только одним способом – посредством вживления силиконовых имплантов. Крема, мази и специальные тренажеры не способны повлиять на размер молочных желез. Процедура производится хирургическим путем тремя различными способами:

Посредством произведения надреза под молочной железой. Самый распространенный метод, который подходит для вживления имплантов любого размера. Посредством произведения надреза по нижнему краю ареолы соска. Для вживления небольших имплантов, коррекции ареолы. Такой способ не оставляет заметных следов. Посредством произведения надреза через подмышечную впадину. Самый сложный и болезненный способ, который подходит для вживления имплантов небольшого размера. Но при этом не оставляет шрамов на груди.

Метод маммопластики и способ произведения надреза определяется в зависимости от целей и пожеланий клиента, после проведения консультации. Хирург проводит несколько полноценных консультаций, на которых выясняются основные цели, определяется будущий объем груди и подбираются соответствующие импланты. После чего пациентке назначаются анализы, которые позволят определить возможные риски и избежать их во время операции.