Маммопластика: краткая история самой известной в мире пластической операции

Женщины всегда стремились к красоте, стараясь стать привлекательнее в глазах окружающих. Увеличение груди в современном понимании для наших предков было чем-то из области фантастики, но представительницы прекрасного пола и триста лет назад использовали чудодейственные крема, носили корсеты и глубокие вырезы, чтобы визуально подчеркнуть свое достоинство. Именно поэтому, в конце 19 века впервые появились различные способы хирургического увеличения груди.
В самом начале процедура скорее напоминала формат пыток для женщин и, кроме того, имела массу негативных последствий, вплоть до того, что пациенткам через некоторое время приходилось ампутировать грудь. В качестве имплантов выступали стеклянные шары, каучук, пенопластовые составы, женщинам кололи в молочные железы инъекции парафина. Несмотря на страшные последствия на этом развитие пластической хирургии в данном направлении не остановилось. Именно благодаря длительному периоду проб и ошибок сегодня женщины имеют возможность не платить за свою красоту и абсолютно безопасно наслаждаться своими новыми пышными формами.
Увеличение груди сегодня
На сегодняшний момент увеличение груди осуществляется только одним способом – посредством вживления силиконовых имплантов. Крема, мази и специальные тренажеры не способны повлиять на размер молочных желез. Процедура производится хирургическим путем тремя различными способами:
- Посредством произведения надреза под молочной железой. Самый распространенный метод, который подходит для вживления имплантов любого размера.
- Посредством произведения надреза по нижнему краю ареолы соска. Для вживления небольших имплантов, коррекции ареолы. Такой способ не оставляет заметных следов.
- Посредством произведения надреза через подмышечную впадину. Самый сложный и болезненный способ, который подходит для вживления имплантов небольшого размера. Но при этом не оставляет шрамов на груди.
Метод маммопластики и способ произведения надреза определяется в зависимости от целей и пожеланий клиента, после проведения консультации. Хирург проводит несколько полноценных консультаций, на которых выясняются основные цели, определяется будущий объем груди и подбираются соответствующие импланты. После чего пациентке назначаются анализы, которые позволят определить возможные риски и избежать их во время операции.
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