Маммопластика после беременности и лактации

Беременность – это самое радостное время в жизни любой женщины. Но организм в течение всех 9 месяцев терпит ряд изменений, начиная от полной перестройки гормонального фона и заканчивая разительными преобразованиями фигуры и не всегда в хорошую сторону. Грудь после беременности, рождения ребенка и периода лактации может потерять форму, опуститься, стать более мягкой и менее упругой. Для многих женщин такое положение вещей становится причиной развития комплексов и отсутствия любви к себе. В данном случае максимально верным решением станет маммопластика. Данная процедура, как многим известно, включает в себя не только увеличение груди, но также:

коррекцию формы;

подтяжку молочных желез;

создание оптимального объема без потери возможности к лактации;

коррекцию размеров груди для достижения симметрии;

коррекцию формы и размера сосков.

Грудь после беременности и лактации у многих женщин обвисает и становится уже не такой аппетитной, как раньше. Данную проблему невозможно решить правильно подобранным бюстгальтером, многообещающими кремами или красивой одеждой. Женщина должна чувствовать себя максимально уверенно как в повседневной одежде, так и в идеальном платье, как в красивом сексуальном белье, так и без одежды. Именно такого эффекта поможет добиться маммопластика.

Восстановительная маммопластика после беременности

За последние несколько лет маммопластика стала совершенно безопасной процедурой и перестала быть чем-то недоступным для обычных людей. При создании большого объема используются проверенные и надежные импланты, которые не растекутся внутри молочной железы даже при невероятно сильном ударе. А подтяжка груди является быстрой процедурой, которая имеет малый реабилитационный период. Но, разумеется, только в том случае, если операцию выполняет профессионал.

Самарцев Виктор Иванович является пластическим хирургом с многолетним опытом работы и огромным количеством положительных отзывов от довольных клиентов. Доктор работал во многих странах мира, а начинал свою работу в пластической и микрохирургии еще в СССР, с самого начала практики сталкиваясь со сложными операциями. И с тех пор Виктор Иванович не переставал учиться новым методикам и техникам в области пластической и микрохирургии. Записаться на первичный прием к врачу можно на сайте doctorvis.ru.