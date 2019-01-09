"Мандариновое настроение" от энергетиков

Специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» стали добрыми волшебниками и друзьями для тех, кто больше всего нуждается в заботе и внимании старших, и провели урок энергобезопасности для ребят из кемеровского детского дома №2.

«Мы пришли в детский дом, чтобы зарядить ребят не только полезной информацией об электричестве, но и волшебным светом нашего дружеского, теплого общения — рассказывает инженер филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» Лада Гончар. — Для нас важно было получить отдачу от детей, вызвать у них интерес к вопросам электробезопасности, увидеть их счастливые лица от приготовленных сюрпризов. На мой взгляд, нам это удалось, так как ребята выразили свое желание увидеть нас в следующий раз в самом ближайшем будущем».

В ходе интерактивного урока ребята прошли настоящий «энергетический квест»: подзарядились энергичной зарядкой, поиграли в «веселую рифму», примерили амуницию электромонтера, а Дедушке Морозу помогли выбрать инструменты, чтобы починить розетку.