Мансур Шарафиев из Осинников выиграл Кубок Кузбасса по рыболовному спорту - 2017

Финальные соревнования в дисциплине «Ловля на мормышку со льда» прошли 23 декабря в Прокопьевском районе. Спортсмены из разных территорий Кузбасса собрались на водоеме «Тещин язык» вблизи пос. Карагайла.
Первое место занял Максим Долгов из Кемерова, второе место у Мансура Шарафиева из Осинников, третье – у Максима Щербакова из Новокузнецка.
Победителем Кубка Кемеровской области по рыболовному спорту по итогам двух этапов и финала стал Мансур Шарафиев.
Кубок проводится в Кузбассе с 2010 года, в этом году он прошел восьмой раз. Участники турнира также смогли выполнить нормативы на присвоение разрядов.
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