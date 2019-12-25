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Мариинские росгвардейцы выполнили нормативы ГТО

В Мариинске личный состав вневедомственной охраны Росгвардии поддержал всероссийскую акцию по сдаче физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

На городском стадионе бойцы успешно выполнили нормативы в прыжках в длину с места, подтягивании на перекладине, отжимании, стрельбе из пневматической винтовки, а также в беге на короткие и длинные дистанции.

По словам начальника Мариинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковника Владимира Кузнецова, выполнение спортивных нормативов является неотъемлемой частью служебно-боевой деятельности и сдача комплекса ГТО  - одно из своеобразных испытаний на физическую форму.

Результаты бойцов зафиксировали представители из управления спорта и молодежной политики администрации Мариинского муниципального района. Из десяти участников сдачи, трое росгвардейцев выполнили нормативы на золотой знак ГТО, остальные – на серебряный.

Спорт
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/12/2019
Спорт
Мариинск
Новости Кузбасса

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