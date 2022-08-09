Мариинский городской суд Кемеровской области запустил официальные аккаунты на платформах отечественных социальных медиа

Обновлённые аккаунты суда в российских социальных медиа запущены на отечественной площадке видеохостинга «RUTUBE», а также в одной из крупнейших социальных сетей «ВКонтакте».

Размещение актуальной и достоверной информации о деятельности Мариинского городского суда Кемеровской области в отечественных социальных медиа (наряду с размещением указанной информации на официальным сайте суда) продиктовано стремлением доведения этой информации до ряда пользователей в более привычных для восприятия формах коммуникации, наиболее популярными из которых являются социальные сети.

Расширение способов обеспечения доступа к информации о деятельности суда в рамках системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», электронной почтовой рассылки «Новости Марииинского городского суда Кемеровской области», а также социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинга «RUTUBE» будет полностью соответствовать задачам развития информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы, Концепция которой утверждена в декабре 2019 года Советом судей Российской Федерации.

Следует отметить, что созданная учётная запись суда в социальной сети «ВКонтакте» заменила собой долгое время не поддерживаемые судом учётные записи в заблокированных на территории Российской Федерации в настоящее время социальных сетях «Twitter» и «Instagram» (признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации по решению суда).

А подтверждённая учётная запись на видеохостинге «RUTUBE», заменив собой ликвидированную учётную запись суда зарубежного видеохостинга «YouTube», позволила разместить более полную информацию о деятельности Мариинского городского суда Кемеровской области как в видеоформате, так и в формате визуализированных радиоэфиров.