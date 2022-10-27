Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Мариинский городской суд в Кузбассе приостановил производство первого гражданского дела по причине мобилизации ответчика

Корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области сообщили, что при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству по иску жительницы Мариинска об установлении отцовства и взыскании алиментов из Военного комиссариата поступила информация о том, что за несколько дней до подачи заявления в суд ответчик по делу был мобилизован.

В соответствии с требованиями процессуального законодательства в таких случаях суд обязан приостановить производство по делу.

В Мариинский городской суд Кемеровской области от местной жительницы поступило исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов. В заявлении женщина указывала, что более 10 лет без регистрации брака проживала с ответчиком, который является отцом их совместного ребёнка. При этом ответчик отказался подать в орган ЗАГС заявление о регистрации отцовства и не оказывает материальную помощь по содержанию ребёнка. Просит суд установить, что ответчик – отец их совместного ребёнка, и взыскать алименты на его содержание.

При подготовке дела к судебному разбирательству по информации, поступившей из Военного комиссариата, установлено, что ответчик незадолго до поступления заявления в суд был мобилизован.

В соответствии с требованиями абзаца четвёртого статьи 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан приостановить производство по делу в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов.

Учитывая, что ответчик не может участвовать в судебном заседании для защиты своих прав в связи с мобилизацией, суд посчитал правильным приостановить производство по делу до возвращения мобилизованного ответчика.

Определение на сегодняшний день не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в установленные законом сроки.

Отметим, что это не первое приостановленное по вышеуказанным причинам гражданское дело в Кузбассе. Всего со дня объявления Президентом Российской Федерации частичной мобилизации районными (городскими) судами Кемеровской области было приостановлено в соответствии с абзацем четвёртым статьи 215 Гражданского процессуального кодекса не менее шести гражданских дел.

 

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
27/10/2022
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus