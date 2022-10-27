Мариинский городской суд в Кузбассе приостановил производство первого гражданского дела по причине мобилизации ответчика

Корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области сообщили, что при подготовке гражданского дела к судебному разбирательству по иску жительницы Мариинска об установлении отцовства и взыскании алиментов из Военного комиссариата поступила информация о том, что за несколько дней до подачи заявления в суд ответчик по делу был мобилизован.

В соответствии с требованиями процессуального законодательства в таких случаях суд обязан приостановить производство по делу.

В Мариинский городской суд Кемеровской области от местной жительницы поступило исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов. В заявлении женщина указывала, что более 10 лет без регистрации брака проживала с ответчиком, который является отцом их совместного ребёнка. При этом ответчик отказался подать в орган ЗАГС заявление о регистрации отцовства и не оказывает материальную помощь по содержанию ребёнка. Просит суд установить, что ответчик – отец их совместного ребёнка, и взыскать алименты на его содержание.

При подготовке дела к судебному разбирательству по информации, поступившей из Военного комиссариата, установлено, что ответчик незадолго до поступления заявления в суд был мобилизован.

В соответствии с требованиями абзаца четвёртого статьи 215 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан приостановить производство по делу в случае участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов.

Учитывая, что ответчик не может участвовать в судебном заседании для защиты своих прав в связи с мобилизацией, суд посчитал правильным приостановить производство по делу до возвращения мобилизованного ответчика.

Определение на сегодняшний день не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в установленные законом сроки.

Отметим, что это не первое приостановленное по вышеуказанным причинам гражданское дело в Кузбассе. Всего со дня объявления Президентом Российской Федерации частичной мобилизации районными (городскими) судами Кемеровской области было приостановлено в соответствии с абзацем четвёртым статьи 215 Гражданского процессуального кодекса не менее шести гражданских дел.

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