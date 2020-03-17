Мариинской воспитательной колонии судом в два раза снижен размер штрафа за нарушение требований пожарной безопасности

Постановлением заместителя главного государственного инспектора Кемеровской области по пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности Мариинской воспитательной колонии назначен административный штраф в размере 150 тысяч рублей. Не согласившись с указанным постановлением, представителем исправительного учреждения была подана жалоба в Мариинский городской суд Кемеровской области.



В ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судом было установлено, что в результате проведённой в ноябре 2019 года проверки исполнения Мариинской воспитательной колонией законодательства в области пожарной безопасности выявлен ряд нарушений, допущенных исправительным учреждением. Так, в одном из общежитий учреждения ширина некоторых эвакуационных выходов оказалась меньше установленной нормы, а в коридорах некоторых помещений покрытие пола выполнено из горючего материала (линолеума). Также на момент проверки в подвальном помещении здания школы хранились горючие материалы, а эвакуационный выход на улицу из одного общежития оказался заблокированным в связи с механической неисправностью двери. Были выявлены и другие нарушения.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, суд посчитал вину Мариинской воспитательной колонии в нарушении требований пожарной безопасности доказанной, в связи с чем оснований для отмены обжалуемого постановления не имеется.

Однако с учётом того, что исправительным учреждением впервые допущены нарушения правил пожарной безопасности, выявленное при проведении проверки, часть из которых на момент рассмотрения жалобы устранена, а также учитывая имущественное и финансовое положение юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, Мариинский городской суд Кемеровской области решил снизить размер административного штрафа до 75 тысяч рублей.