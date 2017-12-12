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Марина Гончаревская: «Главный принцип работы диспетчера -стрессоустойчивость и отходчивость»

В диспетчерском пункте Центра управления сетями телефон не умолкает с самого утра. Такое случается, когда по кузбасскому филиалу «МРСК Сибири» объявляется режим повышенной готовности. У диспетчера Марины Гончаревской будет непростая смена, но за тринадцать лет работы в электросетевой компании  она давно привыкла к такому напряженному темпу жизни.

Марина Михайловна специалист со стажем, систему электроснабжения она знает как таблицу умножения, а на диспетчерском пункте ориентируется не хуже, чем ведущий игрок на футбольном поле.

«Принято считать, что для женщины «висеть на телефоне» это просто времяпрепровождение, а для меня это любимая работа, - делится своими впечатлениями диспетчер. – За смену могу принять больше 500 звонков от потребителей, начальников РЭС, мастеров, а еще необходимо организовать безопасную работу на электросетевом оборудовании, так что с близкими за целый день так и не пообщаюсь. Особенно напряженными выдаются смены в период непогоды, или когда случается нештатная ситуация с оборудованием. Тогда телефон буквально раскаляется от звонков. От постоянных звонков, гудков ты чувствуешь себя, как на трибуне болельщиков».

Диспетчерский пункт работает круглые сутки, без выходных и праздников. Пусть хоть потоп, хоть Новый год, а свою смену 12 часов ты должен находиться на своем рабочем месте в Центре управления сетями, куда, кстати, посторонним вход строго запрещен.

Работа у диспетчера невероятно ответственная и очень напряженная. Специалист управляет всеми техническими процессами на энергообъектах, режимами переключения сети, контролирует выезд оперативных бригад на подстанции – он практически всегда находится в «напряжении».

«Диспетчер должен быть готов к любой нестандартной ситуации и самостоятельно принимать решение, - с воодушевлением рассказывает о своей «звонкой работе» Марина Михайловна. – Стрессоустойчивость и отходчивость – вот главный принцип нашей работы. Решив сложную ситуацию, мы должны быстро ее отпустить, переключившись на следующую задачу. Телефонный звонок – для меня это уже не просто работа, это моя жизнь!».

Общество
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Общество
Новости Кузбасса

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