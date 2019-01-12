Маршрутка протащила по земле ребенка, зажав его ногу дверью

СУ СК по Кемеровской области проводит проверку по информации о ЧП, произошедшем в Новокузнецке: водитель двери маршрутного такси закрыл и начал движение, не заметив выходящего ребенка. Нога юного пассажира оказалась зажата дверью. Маршрутка остановилась лишь тогда, когда водитель услышал крики пассажиров.

В ходе первоначальных следственных действий установлена личность водителя, осуществлявшего перевозку пассажиров, индивидуальный предприниматель, которому принадлежит транспортное средство. Также установлена личность пострадавшего ребенка – девочка 9 лет, у которой врачами были диагностированы ушибы мягких тканей ноги.