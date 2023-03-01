Март для цветоводов – горячая пора. Готовь рассаду в начале весны и радуй цветами в палисаднике прохожих до заморозков! Это как девиз! Природа радует солнечными днями и нам необходимо посеять рассаду, провести ревизию луковичных и клубневых культур, и если позволяет погода, начать обрезку декоративных кустарников.

Март – время пикировки (пересадки) рассады цветов, например петунии, сальвии и лобелии, посеянной в феврале. Для получения невысокой и крепкой рассады с развитой корневой системой пикировку проводят 2–3 раза.

В Сибири к концу марта можно посеять на рассаду астры, циннии, бархатцы, львиный зев, лаватеру, однолетний флокс и др. Грунт для посева лучше выбрать специальный – для рассады. После посева почву немного уплотняют лопаткой и ставят контейнер в теплое место. Поливать всходы мелких семян лучше с помощью шприца, иглу которого нужно осторожно ввести в почву.

При посеве специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасс рекомендуют обратить внимание на внешний вид семян и наличие семян не соответствующих высеваемому виду растения, не исключена встреча с семенами сорных растений, их лучше уничтожить (сжечь). Тем самым исключим занос на садовый участок опасных сорных и карантинных растений.

С рассадой разобрались, а как же открытый грунт!?

На малоснежных участках в последнюю декаду марта также проверяем укрытые с осени кусты гортензии и роз. В теплые безветренные дни следует поднимать укрытия и таким образом проветривать посадки. Снег над многолетниками убирать не нужно - возможны заморозки. Будет правильным начать подкармливать многолетники и луковичные. Простой способ – разбросать по снегу возле кустов комплексное минеральное удобрение, которые сверху немного прикрыть снегом и постепенно с талым снегом в почву попадут необходимые для роста питательные вещества.

Многие подумают, да что в марте можно еще сделать – снег и сыро кругом – согласны, но простое планирование первых работ позволит правильно распределить силы на работы с цветами и получить в ответ обильно цветущие клумбы.