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Маски и добровольные дружины - вклад «Южного Кузбасса» в борьбу с коронавирусом

Работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») швейный цех разреза «Томусинский» обеспечил многоразовыми гигиеническими масками.

В период пандемии, помимо изготовления спецодежды для трудящихся угольной компании, цех начал шить тканевые маски многоразового использования. В короткие сроки здесь сшили из хлопковой ткани около 7 тысяч гигиенических масок. После обработки их можно использовать повторно. Уже в мае швейный цех планирует изготовить около 50 тысяч тканевых масок, выполнив заявки ряда предприятий Группы «Мечел».

В Мысках зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией, здесь введен обязательный «масочный режим». По обращению администрации Мысковского городского округа «Южный Кузбасс» уже передал 500 многоразовых масок для бесплатной выдачи жителям, в ближайшее время передаст еще 1 500 таких изделий.

Для контроля режима самоизоляции в городах Мыски и Междуреченск на улицы выходят патрули добровольных народных дружин. Их главная задача – донести до жителей необходимость соблюдения режима. Среди волонтеров – и работники «Южного Кузбасса». Ежедневно 40 трудящихся угольной компании, разделенные на группы по несколько человек, расходятся по общественным местам, где разъясняют людям возможные угрозы из-за распространения вируса и просят не покидать дома и квартиры без особой необходимости.

Также угольщики «Южного Кузбасса» выделили 5 компьютеров для дистанционного обучения детей из многодетных семей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Наша компания входит в список системообразующих, мы продолжаем работать в непрерывном производственном цикле. Это накладывает на нас особую ответственность, и мы принимаем все возможные меры для недопущения распространения вируса. Использование дезинфицирующих средств на рабочих местах, обеспечение социальной дистанции, перевод на удаленную работу административного персонала, усиленные медицинские осмотры трудящихся и многое другое – все это сегодня необходимо. Не менее важно – помогать жителям городов, где находятся наши предприятия», - отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Общество
kuzbassnews.ru
28/04/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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