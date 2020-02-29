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Масленичные гуляния в ТРЦ «Планета»

29 февраля с 15:00 до 18:00 в ТРЦ «Планета» пройдут праздничные гуляния в честь Масленицы. Посетители угостятся свежими блинчиками и леденцами-петушками на палочке. Желающие примут участие в мастер-классах по изготовлению куклы-оберега в виде жаворонка из цветных лоскутков ткани, изучат мезенскую ручную роспись под руководством опытных мастеров, познакомятся с азами игры на гуслях и пустятся в пляс на уроке кадрили – задорного народного танца.

Для гостей ТРЦ «Планета» выступит центр русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница». Коллектив использует весьма необычные инструменты - балалайки, гармонь, ложки, трещотки, гусли и дудочки. Не обойдется и без традиционных гуляний: хороводов с куклой Масленицей, игр и конкурсов, потешек и ленточной карусели. Мастерицы заплетут девушкам косы, а запечатлеть праздничные прически с яркими лентами можно будет на фотозоне «Матрешки», оформленной в русском стиле.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/02/2020
Культура
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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