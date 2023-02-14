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«Масленичные заботы» в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»

С 20 февраля 2023 года в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) будет проходить развлекательно-познавательное мероприятие «Масленичные заботы».

На мероприятии для младших школьников сотрудники музея в игровой форме расскажут о традициях празднования самого шумного, разгульного и яркого праздника – Широкой Масленицы.

Ребята встретятся с торговкой Аксиньей, которая о товарах на базаре расскажет, городские новости сообщит и о старинных масленичных обычаях поведает; побывают в гостях у девушки Василисы, узнают, как готовились к празднику, поговорят о весенних приметах и традиционных масленичных угощениях – блинах да чае, а затем предадутся старинным играм, забавам и проводят зиму ритуальным масленичным костром.

Мероприятие будет проходить в стилизованном пространстве русской избы и на улице.

Только для групп по предварительной записи по телефону (3843) 36-00-92. Запись ведется на сеансы 20, 21, 22 и 24 февраля.

Стоимость: 250 руб.

 

 

Фото: Кузнецкая крепость

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/02/2023
Культура
Новокузнецк

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