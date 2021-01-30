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Масштабная профилактическая акция в рамках операции «Пламя» прошла в Куйбышевском районе Новокузнецка

Сразу четыре точки на карте города стали целью противопожарной работы с населением расширенной межведомственной группы, в состав которой вошли пожарные и инспектора пожарного надзора Новокузнецка, сотрудники администрации Куйбышевского района и управления по защите населения и территории города, представители организации, занимающейся распространением и эксплуатации противопожарного оборудования.

Беседы с населением прошли в Дальнем Куйбышево, Разъезде Абагуровском, ТУ Листвяги и Редаково.

Жителям частных и многоквартирных домов напоминали правила пожарной безопасности, вручали памятки и листовки, напоминающие о порядке действий во время пожара и при эвакуации из задымленных зданий, рассказывали о видах и правильном использовании средств пожаротушения.

Самый большой объем работы был проведен в микрорайоне «Абагуровский разъезд». В жилом районе, находящемся на порядочном удалении от города, в одном из домов по улице Спортивная, собрали самых активных жителей, старших домов, представителей управляющей компании и обслуживающих организаций. Кроме вопросов, касающихся оборудований жилья средствами обнаружения и тушения пожара, с жителями обсудили проблемы обеспечения микрорайона водой для заправки пожарных подразделений и порядком воздействия на тех, кто захламляет свои участки, ставя под угрозу не только свои дома, но и жилье соседей.

 И если вопрос водоснабжения, в силу больших финансовых затрат, хоть и можно, но трудно решить быстро, на вопросы обеспечения пожарной защищенности своих домов и построек жильцы микрорайона получили полные и исчерпывающие ответы. Особое их внимание, что не удивительно в силу удаленности от основных пожарных подразделений, привлекли простые, недорогие и надежные автономные пожарные извещатели, которые могут помочь обнаружить начавшийся пожар на ранней стадии.

К людям начинает приходить понимание, что лучше немного вложиться в собственную пожарную защищенность, чем потом обвинять кого-то за потерянное на пожарах имущество и здоровье. А значит, профилактическая работа имеет свои, очень положительные результаты!

 

Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области", Михаил Петрик

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kuzbassnews.ru
30/01/2021
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