Мастер-класс от женсовета

Активистки женсовета поселка Тяжинский провели мастер-класс для безработных женщин из малообеспеченных семей.
В клубе парка культуры и отдыха районного центра Рита Николаевна Ласточка и Татьяна Юрьевна Фролова продемонстрировали женщинам как с минимальными затратами починить или обновить старую вещь.
Елена Васильевна Комарова поделились своими секретами, как быстро приготовить сувенир, если вас пригласили в гости, а идти не с чем. Людмила Алексеевна Харчева и Елена Валентиновна Ивлева научили участников мастер-класса воплощать в реальность самые смелые кулинарные фантазии.
Психолог Татьяна Владимировна Сулимова провела блиц-тестирование «Счастливый ли вы человек?» Специалист клуба парка культуры и отдыха Антонина Анатольевна Меновщикова организовала для женщин программу «Поле чудес». Завершилась встреча чаепитием.
Уходя, приглашенные уносили с собой «букеты» весенних цветов из воздушных шаров, памятки с планом по ремонту старых вещей, рецепты быстрых и недорогих блюд, поделки, созданные своими руками, а также сладкие подарки, которые предоставил председатель Совета Тяжинского райпотребсоюза Борис Николаевич Божко.
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