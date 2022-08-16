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Мастер – класс по изготовлению тауматропа в Музее кино

С сентября Музей кино приглашает на мастер – класс по изготовлению тауматропа.

Тауматроп – это старинная игрушка – вертушка, которая была популярна в 19 веке. Игрушка основана на оптической иллюзии: при быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются как один и тем самым создается самая простая иллюзия движения изображения.

Участники мастер – класса создадут свои собственные кадры в мультипликации, основанные на иллюзии движения. Изготовленный тауматроп остается в подарок!

Перед мастер – классом состоится вводная экскурсия: мировая и российская история кинематографа, история создания самых первых приспособлений для оживления изображения. А также знакомство с учеными и изобретателями 19 века, просмотр первых фильмов Братьев Люмьер и демонстрация одного из этапов реставрации кинопленки 20 века.

Стоимость: 250 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Предварительная запись на мастер - класс обязательна по телефону: 36-43-69.

Культура
kuzbassnews.ru
16/08/2022
Культура
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