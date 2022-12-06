Мастер-класс «Шумовые музыкальные инструменты» прошел в Тяжинском округе

Для преподавателей музыки общеобразовательных школ мастер-класс вместе с учащимися отделения народного пения провели преподаватели детской школы искусств № 31 Ольга Владимировна Стифорова и Сергей Анатольевич Светляков.

Участники мастер-класса изучили основы игры на деревянных ложках, трещотках, рубеле, бубне, исполняли народные песни и аккомпанировали на различных традиционных фольклорных музыкальных инструментах. Также педагоги познакомились с историей русской гармони и послушали виртуозные наигрыши в исполнении С.А. Светлякова.