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Мастер-класс «Шумовые музыкальные инструменты» прошел в Тяжинском округе

Для преподавателей музыки общеобразовательных школ мастер-класс вместе с учащимися отделения народного пения провели преподаватели детской школы искусств № 31 Ольга Владимировна Стифорова и Сергей Анатольевич Светляков.
Участники мастер-класса изучили основы игры на деревянных ложках, трещотках, рубеле, бубне, исполняли народные песни и аккомпанировали на различных традиционных фольклорных музыкальных инструментах. Также педагоги познакомились с историей русской гармони и послушали виртуозные наигрыши в исполнении С.А. Светлякова.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/12/2022
Культура
Образование
Тяжин
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