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Мастер-класс в музее кино

Единственный в Кузбассе Музей кино приглашает на мастер-класс по изготовлению тауматропа.

Тауматроп – это старинная игрушка-вертушка, которая была популярна в XIX веке. Она основана на оптической иллюзии: при быстром вращении кружка с двумя рисунками, нанесенными с разных сторон, они воспринимаются как один, тем самым создается самая простая иллюзия движения изображения.

Участники создадут свои собственные кадры. Изготовленный тауматроп остается в подарок!

Перед мастер-классом состоится вводная экскурсия: мировая и российская история кинематографа, история создания самых первых приспособлений для оживления изображения, знакомство с учеными и изобретателями XIX века, и первыми фильмами Братьев Люмьер и демонстрация одного из этапов реставрации кинопленки XX века.

Возможно приобретение билетов по программе "Пушкинская карта".

Необходима предварительная запись по телефону: +7 (3842) 36-43-69.

 

Фото из открытых источников

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/03/2023
Культура
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