Мастер-класс в Тяжине

Более 90 тысяч кемеровчан получат единый социальный проездной билет В Кемерове единый социальный проездной билет смогут получить более 90 тысяч жителей города.

Ребёнок за рулём: кемеровчанина оштрафовали за обучение вождению сына В Кемерове оштрафовали местного жителя, который обучал своего четырёхлетнего сына вождению.

В Кузбассе сотрудница банка за восемь дней похитила более 1,1 миллиона Полицейские установили, что женщина, используя служебное положение, с помощью мобильного сервиса...