Мастер-класс в Тяжине

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Ветераны из поселка Тяжинский научились изготавливать обережных кукол.
В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского района библиотекарь центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Елена Ивановна Борзенкова провела мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов.
Участники мастер-класса познакомились с выставкой обережных кукол из ткани. В экспозиции были представлены «Травница», «Колокольчик», «Деревенский ангел», «Крупеничка».
Елена Ивановна Борзенкова рассказала ветеранам об истории создания обережных кукол, разъяснила в каких случаях и при каких жизненных ситуациях изготавливались те или иные куклы.
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