Мастер-класс в Тяжине

Преподаватели Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в мастер-классе «Лыжня здоровья».

С такой инициативой выступил директор учебного заведения Олег Алексеевич Белинский: «Для поддержания здорового образа жизни в коллективе, а также для подготовки сотрудников к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» проведение такого рода мероприятий необходимо. Лыжные гонки – являются одним из обязательных видов испытаний Всероссийского комплекса, и было принято решение провести такого рода мероприятие для всего коллектива. Также решено два раза в месяц организовывать для всего коллектива Дни здоровья. Это позволит наиболее эффективно подготавливать преподавателей и работников к выполнению тестов ВФСК «ГТО».

На территории загородного лагеря «Олимпиец» мастер-класс провели преподаватели физической культуры Тяжинского агропромышленного техникума Артем Викторович Никонов и Вера Владимировна Морозова. В ходе теоретической части, всем присутствующим объяснили, что необходимо зарегистрироваться на портале www.gto.ru , где будут показаны нормативы, которые предстоит выполнять. Далее после разминки участникам мастер-класса были показаны основные виды и техника лыжных ходов. После чего был дан массовый старт на дистанцию 2 тысячи метров. По итогам мероприятия всех участников ждал горячий чай с выпечкой.