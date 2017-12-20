Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Мастер-класс в Тяжине

Преподаватели Тяжинского агропромышленного техникума приняли участие в мастер-классе «Лыжня здоровья».
С такой инициативой выступил директор учебного заведения Олег Алексеевич Белинский: «Для поддержания здорового образа жизни в коллективе, а также для подготовки сотрудников к выполнению нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» проведение такого рода мероприятий необходимо. Лыжные гонки – являются одним из обязательных видов испытаний Всероссийского комплекса, и было принято решение провести такого рода мероприятие для всего коллектива. Также решено два раза в месяц организовывать для всего коллектива Дни здоровья. Это позволит наиболее эффективно подготавливать преподавателей и работников к выполнению тестов ВФСК «ГТО».
На территории загородного лагеря «Олимпиец» мастер-класс провели преподаватели физической культуры Тяжинского агропромышленного техникума Артем Викторович Никонов и Вера Владимировна Морозова. В ходе теоретической части, всем присутствующим объяснили, что необходимо зарегистрироваться на портале www.gto.ru, где будут показаны нормативы, которые предстоит выполнять. Далее после разминки участникам мастер-класса были показаны основные виды и техника лыжных ходов. После чего был дан массовый старт на дистанцию 2 тысячи метров. По итогам мероприятия всех участников ждал горячий чай с выпечкой.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/12/2017
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке произошла крупная коммунальная авария
Напомним, недавно из-за коммунальной аварии подтопило центр Чебоксар.
Пропавшую два месяца назад женщину ищут в Анжеро-Судженске
Полиция Анжеро-Судженска разыскивает 38-летнюю местную жительницу Нину Шачневу, которая ушла из...
Бывшего замглавы Кемерова подозревают в получении взятки
В Кузбассе возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Кемерова, начальника...
Стало известно, почему в Кемерове массово не работают АЗС
Специалисты уточнили, что сейчас АЗС «Роснефти» работают.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus