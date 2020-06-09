Материнский капитал без заявлений

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области с 15 апреля оформили проактивно сертификаты на маткапитал 3574 семьям. Для этого женщинам не требовалось лично обращаться в ПФР, так как сертификаты теперь выдаются на основании сведений, которые поступают в Пенсионный фонд из Единого госреестра ЗАГС.

Еще одно новшество — сейчас сертификат всем мамам оформляется в электронном виде. На привычном бланке он уже распечатываться не будет. При этом мама может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа ПФР по месту обращения, либо выписку из федерального регистра (где также будет содержаться информация о выданном сертификате).

Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете человека, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале Госуслуг. Доступ к личному кабинету на сайте ПФР есть у каждого, кто прошел подтвержденную регистрацию на портале Госуслуг.

Напомним, что потратить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату обучения ребенка, будущую пенсию мамы. С помощью средств маткапитала жители Кузбасса могут купить товары или оплатить услуги для детей-инвалидов. Нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. В 2020 г. в Кемеровской области эта сумма составляет 10778 руб.