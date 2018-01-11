Материнский капитал направляется в детсад

В соответствии с изменениями в реализации программы поддержки семей, имеющих детей, начиная с 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно будет оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь трёхлетия ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал.

До этого трехлетний «мораторий» на распоряжение средствами материнского капитала на дошкольное образование был обязателен. Теперь заявление на эти цели может быть подано в любое время со дня появления в семье ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который тоже ходит в детский сад.

Требования к статусу дошкольной организации, куда будут направляться средства, также изменены. По-прежнему, она должна находиться на территории Российской Федерации, иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг, но при этом может быть не только образовательной, но и иметь неаккредитованную образовательную программу. Это значительно расширит круг организаций, куда родители смогут отдать своих детей для получения дошкольного образования, повысит его доступность и разносторонность.

Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тысячи 26 рублей.

Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.