Материнский капитал направляется в детсад

В соответствии с изменениями в реализации программы поддержки семей, имеющих детей, начиная с 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно будет оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь трёхлетия ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал.
До этого трехлетний «мораторий» на распоряжение средствами материнского капитала на дошкольное образование был обязателен. Теперь заявление на эти цели может быть подано в любое время со дня появления в семье ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский капитал. Также разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который тоже ходит в детский сад.
Требования к статусу дошкольной организации, куда будут направляться средства, также изменены. По-прежнему, она должна находиться на территории Российской Федерации, иметь лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг, но при этом может быть не только образовательной, но и иметь неаккредитованную образовательную программу. Это значительно расширит круг организаций, куда родители смогут отдать своих детей для получения дошкольного образования, повысит его доступность и разносторонность.
Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453 тысячи 26 рублей.
Подать заявление о распоряжении средствами МСК можно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Вечером в среду, 10 января, случился пожар в Ленинске-Кузнецком. На одной из городских улиц горел...
|
Сегодня Кемеровостат назвал продукты, которые за год прилично подорожали.
|
Жительница Кемерова предложила ввести изменения на перекрёстке проспекта Кузнецкого и улицы Николая...
|
Моховский — самый протяженный разрез в Кузбассе — расположен на землях трех районов области,...