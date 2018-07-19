Материнский капитал поможет рефинансировать кредит

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года №631 «О внесении изменений в пункт 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» материнский капитал теперь можно использовать на перекредитование ипотечных кредитов независимо от даты выдачи кредита.

Ранее средства маткапитала можно было использовать на рефинансирование кредитов, но только в том случае, если эти финансовые обязательства возникли до рождения второго ребенка или последующих детей — то есть до того момента, когда родители получили право на капитал. Нововведение снимает это ограничение, позволяя расходовать маткапитал на перекредитование ипотечных займов вне зависимости от того, когда возникла такая необходимость.

Теперь, если заемщик решит выплатить основной долг или проценты по рефинансируемому кредиту, используя для этого материнский капитал, дата оформления кредита не будет иметь значения. Однако речь не идет о штрафах, комиссиях и пенях за просрочку. Кредит должен быть взят на приобретение или строительство жилья.

Новые правила затронут не только кредиты, но и займы.

Напомним также, с начала этого года российские семьи, в которых в 2018-2022 годах появится второй или третий ребенок, могут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку под 6% также можно гасить средствами материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом не обязательно.

Для справки:

Рефинансирование представляет собою получение нового кредита с целью погашения первоначального (не путать с "перезаймом", когда не хватает денег на оплату по кредиту). Самое важное в нём – получение выгоды от смены кредитора-банка. Выгода может быть получена, например, за счет уменьшения процентной ставки. Рефинансирование возможно в том же банке, который выдал первоначальный кредит, или в другом кредитном учреждении.