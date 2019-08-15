Материнский капитал в помощь семье

Накануне нового учебного года напоминаем родителям о том, что они могут направить средства материнского (семейного) капитала на образование одного из детей.

Средства материнского капитала направляются на получение образования ребенком в любой образовательной организации на территории России, имеющей право на оказание соответствующих услуг. Важное условие – возраст ребенка на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

Направить средства маткапитала можно также на проживание в общежитии, которое предоставляется иногородним студентам.

Оплата образовательных услуг будет произведена путем перечисления указанной в договоре суммы на счёт учебного заведения.

В 2019 году 558 кузбасских семей уже направили материнский (семейный) капитал на образование детей.

Также, специалисты Управлений ПФР в Кемеровской области продолжают принимать заявления от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

Правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ и имеющая гражданство России, а также, при условии того, что второй ребенок родился после 1 января 2018 года. Важным критерием для выплат является размер дохода семьи. Он не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе.

Для удобства граждан на сайте ПФР размещен калькулятор ежемесячной выплаты , позволяющий определить право семьи на выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе Российской Федерации. Ежемесячная выплата в Кузбассе составляет в 2019 году 9930 рублей.

На сегодняшний день в Кемеровской области 971 семья получает ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка.